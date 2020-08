Andrea Damante è stato avvistato proprio in queste ore all’aeroporto di Alghero in direzione Roma. A quanto pare, nella Capitale dovrebbe ritrovare Giulia De Lellis, attualmente in Sardegna in vacanza con la famiglia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si ritrovano a Roma?

“In questi giorni Giulia e Andrea dovrebbero ritrovarsi a Roma… quindi non farneticate più, stanno insieme!”, queste le parole di Amedeo Venza nel suo account Instagram ufficiale, confermando, in qualche modo, la meta finale del deejay dopo l’avvistamento in aeroporto delle scorse ore.

Dopo avere passato il Ferragosto separati, Damante si trovava in aeroporto, presumibilmente per raggiungere la Sicilia, così come si evidenzia tramite le sue Instagram Stories. Secondo le notizie di gossip dei blogger (ieri anche Deianira Marzano aveva lanciato una indiscrezione simile), Andrea e Giulia dovrebbero ritrovarsi a Roma: riconciliazione in vista?

La mamma di Andrea interviene sul gossip