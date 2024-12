Il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per un acceso scontro con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Durante la consegna del Tapiro d’Oro, avvenuta in circostanze tutt’altro che serene, il premio simbolico si è frantumato, generando un caso mediatico.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, Mariotto ha descritto la scena, attribuendo la responsabilità dell’incidente all’atteggiamento provocatorio di Staffelli. Secondo il giudice, l’inviato del celebre programma satirico si sarebbe comportato in modo irrispettoso:

Sono salito sul pulmino che era venuto a prendermi, ho chiuso la portiera e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l’ho distrutto io. Staffelli è stato maleducato e insolente.

Non si è fatta attendere la controreplica di Striscia la Notizia. In una lettera ufficiale, il programma ha offerto una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta:

I fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando con le stelle vuole farvi credere. Ha dato del “Maleducato e insolente” a Valerio Staffelli. Casomai è il contrario.

Come si può vedere dal servizio, è stato Mariotto prima ad aggredire un suo collaboratore con espressioni come “levati dal ca**o”, “sei insopportabile” e addirittura definendolo “pi*la” quando è venuto a prenderlo in auto e poi a minacciare anche Staffelli: ‘Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere!’.

L’inviato ha poi tentato di consegnare educatamente il Tapiro a Mariotto, mentre saliva in macchina, ma il giudice di Ballando gli ha chiuso la portiera in faccia rompendo il “premio”.

Inoltre, Mariotto sostiene di essere arrivato in sedia a rotelle per via di una ‘tremenda sciatica’. Eppure, all’aeroporto di Fiumicino, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato.

In un’altra occasione, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter. Impresa ardua per uno con una sciatica così dolorosa da costringerlo in carrozzina…