Squid Game spopola su Netflix e c’è chi sta divorando episodio dopo episodio fino ad arrivare al quesito del momento: ci sarà una seconda stagione? A quanto pare, nonostante le ampie speranze, non è così scontato vedere Squid Game 2.

Squid Game 2, ci sarà la seconda stagione?

Non solo in Italia: Squid Game è attualmente la serie del momento su Netflix. Contro ogni aspettativa, il prodotto sudcoreano si è trasformato in pochi giorni in un vero e proprio fenomeno riuscendo a superare anche serie record del calibro de La Casa di Carta e Bridgerton. Ma quindi ci sarà o no Squid Game 2?

Alla luce del grande successo, c’è chi è convinto di vedere presto i nuovi episodio, ma al momento Netflix non ha ancora rinnovato la serie per una seconda stagione. La decisione tuttavia non spetta solo alla piattaforma ma anche a Hwang Dong-Hyuk, regista di Squid Game.

Se la prima stagione è venuta alla luce dopo 10 anni, in caso di rinnovo i tempi dovranno essere necessariamente più brevi e c’è già chi parla dell’autunno 2022.

Proprio il regista di recente si è esposto parlando dell’ipotesi Squid Game 2 e del fatto che potrebbero odiarlo se non realizzasse la seconda stagione.

In un’intervista con Indiewire, Hwang Dong-hyuk ha parlato di un sequel del suo show dichiarando: