A pochi giorni di distanza dal caso che ha visto protagonista Oriana, questa volta è stato Edoardo Tavassi ad infrangere il regolamento del GF Vip. Il motivo sarebbe lo stesso: il Vippone avrebbe fatto delle rivelazioni sul mondo esterno alla Casa del GF Vip. Un gesto non ammesso dalle regole del reality.

Tavassi infrange il regolamento al GF Vip: cosa è accaduto

Nelle passate ore Tavassi si trovava con Donnamaria e proprio a quest’ultimo ha svelato la classifica di gradimento dei Vipponi, azzardando anche all’ipotesi sul prossimo eliminato.

Donnamaria è rimasto letteralmente scioccato nell’apprendere il primo posto nella classifica di gradimento (Nikita, ndr), esattamente come accadde con Antonino quando Oriana gli rivelò le stesse informazioni. Grande stupore anche per George e Salatino, nei primi posti della classifica. Tavassi ha commentato:

Il fatto che uno si espone tanto ti fa spaccare a metà, invece quelli che non dicono nulla sono quelli che alla fine sopravvivono, tipo l’anno scorso […] L’ho vista proprio poco prima di entrare, tutti.

Tra Donnamaria e Antonella, inoltre, ha svelato anche che la Fiordelisi sarebbe stata ai piani bassi mentre lui sarebbe più gradito. Il volto di Forum ha voluto saperne di più chiedendo anche degli immuni (Patrizia, Wilma, Giaele).

Pt2

Qui Tavassi fa capire che tra i due lui è su mentre Anto è scesa con i gradimenti #gfvip #grandefratellovip7 #donnalisi pic.twitter.com/nq3reD4382 — 🥀SallyCamminaPerStrada (@IFedrigos) November 18, 2022

Successivamente i due Vipponi avrebbero anche fatto dei discorsi sul modo in cui vengono scelti gli immuni e su come poter pilotare l’eliminazione in base alla bravura che un concorrente avrebbe nel creare dinamiche. Proprio mentre facevano questi discorsi, Tavassi è stato chiamato in confessionale. Ovviamente il fratello di Guendalina attendeva di essere ripreso ma si è subito giustificato asserendo che le loro sarebbero state solo supposizioni.

Pt3

Qui parlano sul come vengono scelti gli immuni e come pilotare l’eliminazione in base alla bravura che un concorrente ha nel creare dinamiche anche in base ai preferiti. #gfvip #grandefratellovip7 #donnalisi pic.twitter.com/lwLuzaoi8q — 🥀SallyCamminaPerStrada (@IFedrigos) November 18, 2022

Intanto sui social quanto accaduto non è affatto piaciuto ed in tanti, esattamente come avvenuto in passato per Oriana, hanno invocato la squalifica del Vippone. Ovviamente se non è accaduto per la regina dei reality spagnoli non credo accadrà neppure per l’ex naufrago.

Edoardo TAVASSI dopo avere riferito a Edoardo D la classifica dei concorrenti prima di entrare al GF, è stato chiamato in confessionale. SQUALIFiCA per aver dato comunicazioni fuori (lui ha detto che avrebbe detto che stavano parlando di supposizioni ma non è la verità) #GFvip — Monica (@Monica32395932) November 18, 2022

Tavassi da Squalifica Perché ha riferito la classifica a Edoardo D. #gfvip — Monica (@Monica32395932) November 18, 2022