L’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa del GF Vip, se da una parte ha contribuito a portare una ventata di novità, dall’altra ha inevitabilmente disturbato alcuni equilibri. Nelle ultime ore qualche parola di troppo l’ha portata ad infrangere il regolamento del reality. E c’è già chi, sui social, invoca alla sua squalifica.

Oriana infrange il regolamento: sui social chiesta la squalifica

La giovane venezuelana in queste ore ha avuto una conversazione con Antonino Spinalbese durante la quale ha detto qualcosa di troppo. Come sappiamo, le regole del reality impongono ai nuovi arrivati nella Casa di non dare informazioni provenienti dall’esterno ai loro nuovi inquilini.

Una regola che evidentemente Oriana ha deciso di eludere e che potrebbe ora portarla al concreto rischio squalifica. Poco male per una “regina dei reality” che però è sempre durata come un gatto in tangenziale.

Parlando con Antonino gli ha infatti svelato la classifica di gradimento da casa, ed in particolare ha spifferato che Nikita sarebbe amatissima fuori dal GF Vip. Spinalbese è apparso incredulo, tanto da chiedersi come mai, per poi ammettere di averlo capito già dall’interno, anche alla luce dei televoti sempre superati dalla ragazza.

Oriana poi lo tranquillizza evidenziando che anche lui sarebbe ai piani alti della classifica di gradimento. Rivelazioni, le sue, che inevitabilmente andrebbero a compromettere l’andamento del gioco.

Ricordiamo che nell’edizione di Andrea Zelletta, per aver spifferato la classifica dei calciatori fu messo in nomination d’ufficio. Oggi accadrà lo stesso anche per Oriana?

Io non voglio urlare alla squalifica/televoto d’ufficio di Oriana però è vero che ha compromesso l’andamento del gioco.

Dire ad Antonino che lui è uno dei più forti, che Nikita e George fanno percentuali altissime e che Alberto no o e Antonella stia perdendo consensi …#Gfvip — Sciura🧚🏼‍♀️🐍☀️ (@commentotuttoh) November 10, 2022