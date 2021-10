Manila Nazzaro è finita al centro dell’attenzione social per via di una parola offensiva che la concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto a se stessa mentre parlava con Miriana Trevisan.

Rischio squalifica per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip?

Manila Nazzaro potrebbe essere a rischio squalifica per avere utilizzato questa parola? Il GF Vip, proprio come svelato da Alfonso Signorini, quest’anno ha deciso di essere più “clemente” in merito ai provvedimenti.

Ecco il video “incriminato”: voi cosa ne pensate?

La scheda dell’ex Miss Italia

Conduttrice e speaker radiofonica, nel 1999 vince l’ambitissimo concorso di Miss Italia e si trasferisce a Roma e inizia a studiare recitazione al Teatro Azione.

Prende parte ad alcuni programmi tv e nel 2017 lavora per Radio 102,5 come speaker.

Manila è mamma di due figli di 15 e 10 anni avuti dall’ex marito Francesco Cozza, ma ora è fidanzata con il calciatore Lorenzo Amoruso con il quale ha partecipato a Temptation Island 2020.

Salutista convinta, si dichiara una persona sincera, diretta e autoironica.

Signorini dice “no” al politicamente corretto