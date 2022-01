Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli e provvedimenti per gli altri concorrenti: le anticipazioni shock del GF Vip

Secondo il buon Hit di TvBlog, stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, non ci sarà alcuna squalifica per Katia Ricciarelli ma verranno presi dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti.

Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli e provvedimenti per gli altri

Prima di tutto difficile pensare che ci sarà una squalifica in vista per Katia Ricciarelli, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno, eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico della trasmissione Alfonso Signorini, non esattamente educato, oltre che per lo stato di pulizia della casa, diciamo non proprio impeccabile.

Le anticipazioni ci confermano l’ingresso di Delia Duran al GF Vip ma non questa sera:

Probabilmente nella puntata di venerdì prossimo, ci dovrebbe essere l’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che diventerebbe dunque una nuova concorrente del Grande fratello vip 6 a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili rispetto agli equilibri della casa. Delia annuncerà direttamente domani sera in trasmissione il suo futuro ingresso dopo la quarantena da protocollo a cui si dovrà sottoporre nei prossimi giorni.

Dayane Mello e Laura Freddi ospiti

Spazio, in ultimo, per la sorpresa di Dayane Mello a Soleil Sorge. Laura Freddi, invece, tornerà in studio al fianco di Adriana Volpe per sostituire Sonia Bruganelli in vacanza con la famiglia.