Squalifica in vista al Grande Fratello? Chi rischia, concorrente “terrorizzata” per la puntata

La nuova puntata del Grande Fratello potrebbe vedere la squalifica di qualche concorrente? In vista del nuovo appuntamento, qualche inquilino ha manifestato una certa ansia per ciò che potrebbe accadere. Coda di paglia? Probabile, fatto sta che stando alle anticipazioni ufficiali, al momento non si prospetta nulla di particolarmente complicato per i concorrenti del GF, ma le (brutte) sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Squalifica in vista al Grande Fratello? Anita “terrorizzata”

Ma cosa hanno da temere gli inquilini del Grande Fratello? Tutto avrebbe a che fare con l’atteggiamento adottato dopo l’uscita di Beatrice Luzzi a causa del grave lutto relativo alla morte dell’anziano padre. L’attrice farà il suo rientro nella serata di oggi e spiegherà le ragioni che l’hanno portata a rimettersi in gioco.

Tuttavia non tutti i suoi inquilini si sono comportati egregiamente, rispettando il suo lutto. C’è chi non ha manifestato alcuna empatia con atteggiamenti e frasi alquanto discutibili. L’atteggiamento di alcuni concorrenti ha indignato (e non poco) anche il padrone di casa Alfonso Signorini.

In tanti spettatori, alla luce del comportamento di alcuni gieffini, hanno chiesto apertamente l’adozione di adeguati provvedimenti che potrebbero giungere questa sera sotto forma di squalifica. Sarà così? Tra coloro che rischiano maggiormente, citiamo Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin.

Ad aver sottolineato un certo timore per la puntata odierna, è stata in modo particolare Anita Olivieri che, confidandosi con Giuseppe Garibaldi ha commentato:

Io ho il terrore per domani, non mi va di spiegare i motivi, ma ho il terrore. Ho paura per vari fattori. Anche perché ci sono cose che si sono sempre sommate, aggiunte e non si sono mai risolte. Poi arrivi in un momento in cui è talmente alto il plico di cose, l’insieme diventa talmente pesante che non riesci più a sostenerlo. E questa è per me la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate, vedila così. Ti ricordo che la cosa mia è successa in puntata ma che potrebbero tranquillamente farla rivedere. Capito perché? Poi c’è anche l’altro discorso…

Anita: al momento non sono pronta ad ulteriori mazzate … ti ricordo che le cosa mia che è successa era in puntata ma che potrebbero tranquillamente farla rivedere

Poi censura. Che disgusto #GrandeFratello pic.twitter.com/gYfZLnBL5f — Giorgia 💔 (@GiorgiaMastu) January 7, 2024

A quel punto sarebbe intervenuta la censura del Grande Fratello, ma tutto sembra abbastanza chiaro: il riferimento è al suo atteggiamento rispetto a Beatrice Luzzi?