Guerra a distanza tra Giaele De Donà e l’ex Vippona Cristina Quaranta. Tra le due ex inquiline è in atto un duro scontro dopo quello che è avvenuto nella passata puntata. La Quaranta, infatti, aveva attaccato Giaele mettendola in guardia sul marito Bradford e informandola del fatto che l’uomo sarebbe andato nel ristorante dove lavora insieme a due uomini e sette donne.

Giaele e Cristina Quaranta: guerra a distanza

La Quaranta, bisogna dirlo, l’aveva toccata pianissimo ed aveva approfittato del suo intervento in diretta al GF Vip per vendicarsi nei confronti della De Donà Dopo le sue rivelazioni Giaele aveva detto che avrebbe voluto che il marito fosse andato a trovarla ed a quel punto la Quaranta aveva proseguito con il suo attacco:

Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla.

Le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai sembravano voler paventare la fine del matrimonio tra Giaele e Brad e ad intervenire era stato poi il fratello della Vippona, Matthias, il quale aveva dato della “ridicola” alla donna per i suoi commenti “inopportuni e fuori luogo”.

In questo contesto si è andato ad inserire un nuovo ‘caso’. Una frase pronunciata da Giaele sarebbe stata fraintesa sui social e completamente ribaltata. Mentre Giaele avrebbe detto che la Quaranta le sputerebbe nel piatto, qualcuno avrebbe compreso l’esatto opposto, tanto da essere ricondiviso anche dalla stessa Cristina. Tuttavia, come viene sottolineato sui social, l’italiano è chiaro e non avrebbe alcun senso il contrario.

Giaele dice che la 40 le sputerebbe nel piatto e non che Giaele lo farebbe a lei, ma poi la cameriera è la 40, quindi anche a logica ci si arriva 🥲 un bacio ai 3 fandom haters! Sparta > Persia☺️ #gfvip #gioiellers #incorvassi #oriele pic.twitter.com/Tdcmnjfp1k — GIAELE STAN 👑💎💍 (@Manuel02551) February 5, 2023

“Zecca”. “Senza dignità”. “Ricordi il della carta” (= mantenuta). Ma veramente vuoi fare la vittima dopo che è da settembre che a sta ragazza le hai vomitato di tutto addosso solo sulla base del suo modo di vivere il matrimonio e senza che lei ti abbia fatto personalmente nulla? https://t.co/uNofTEGb6I — Paola. (@Iperborea_) February 5, 2023

A proposito di Cristina Quaranta e di Bradford Beck, il fratello di Giaele, Matthias, è intervenuto nuovamente con un messaggio aereo alla Vippona: “Brad c’è… soon. Fai la brava. No 40”. Il marito è pronto alla fatidica sorpresa?