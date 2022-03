Sputa in faccia al padre e chiude la busta: finale amaro a C’è posta per te

Ultima puntata senza lieto fine quella di C’è posta per te. Carmelo, allontanato dai figli dopo la fine del suo matrimonio, si è rifatto una vita con un’altra donna e il figlio Nicolas gli ha sputato in faccia dopo averlo scoperto.

C’è posta per te, ultima puntata: sputa in faccia al padre e chiude

Carmelo, nonostante il gesto brutto del figlio, decide di mandargli la posta nel tentativo di recuperare il loro rapporto. “Gli hai sputato in faccia e tuo padre è molto orgoglioso, si vergognava per se stesso e si vergognava per te. È un gesto brutto da fare a un padre”, ha svelato Maria De Filippi.

Carmelo prova a recuperare:

Tu sei mio figlio, non c’entri con la separazione con la mamma. Mi mancano i tuoi baci, i tuoi abbracci. Noi eravamo anche amici, oltre che padre e figlio. Ci stiamo facendo del male. Io sono qua e ti chiedo scusa. È vero sono passati 7 anni, ma si può ricominciare. Possiamo ancora recuperare qualcosa. Prova. Non negare questa possibilità a te stesso. So che anche tu soffri. Iniziamo piano piano, un messaggino, il buongiorno.

Pure Maria De Filippi cerca di far ragionare il ragazzo:

Siete due mondi diversi e forse questa sera state cominciando a capire che siete stati separati su posizioni differenti per tanti anni. Vederlo con una nuova compagna, ti dava anche gelosia e succede. Si può essere gelosi, no? – e scherza – Se apri la busta, puoi sputargli in faccia.

Niente da fare, Nicolas inflessibile decide di non aprire.

Ultima puntata senza lieto fine per C’è posta per te: cosa ne pensate di questa edizione un po’ sottotono?