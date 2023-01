Spunta Francesca De André al Grande Fratello Vip: il presunto significato del messaggio in chiusura – VIDEO

Stanotte, durante i titoli di coda del Grande Fratello Vip, la sigla finale si è conclusa con l’iconica frase pronunciata da Francesca De André durante l’edizione “nip”: “A casa mia? A casa mia?”.

Spunta Francesca De André al Grande Fratello Vip

Francesca in quella occasione, come ben sapete, faceva riferimento ad alcune fotografie che le avevano mostrato dove compariva il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini mentre entrava a casa sua con la modella Rosi Zamboni.

Visto il tema cardine della puntata di ieri sera, che ha posto l’accento sulla violenza domestica con il confronto tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, mi piace pensare che il registra Pollacci abbia voluto dare, seppur smorzando i toni, un messaggio contro questa durissima piaga sociale.

SCUSATE MA ESATTAMENTE DA QUANDO NELLA SIGLA FINALE C’È FRANCESCA DE ANDRÉ CHE DICE “A CASA MIA?” ???? IO HO VISSUTO FINO AD OGGI SENZA SAPERLO? #gfvip pic.twitter.com/Zaganzw2PX — edoardo 🦁🖤 (@edosenzaemoji) January 10, 2023

Come ben sapete infatti, proprio Francesca De André ha confessato di essere stata vittima di violenza da parte di un ex fidanzato:

Ho aperto gli occhi e l’ho capito solo adesso, dopo avere toccato il fondo ed essermi ritrovata tra la vita e la morte. È iniziato tutto dopo il Grande Fratello, c’è stata una escalation di fasi alterne. Quando c’era la normalità, lo vedevo buono, con un potenziale da tirare fuori, era il mio intento da crocerossina. Poi sono cominciati una serie di avvenimenti diventati sempre più frequenti. C’erano dei black out durante i quali io non ero più Francesca, diventavo la De André. Venivano fuori le sue insicurezze, la rabbia, la violenza e la crudeltà.

Signorini parla della violenza domestica