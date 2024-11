Sponsor in fuga dal Grande Fratello: ecco chi ha preso le distanze

Sponsor in fuga dal Grande Fratello: ecco chi ha preso le distanze e per quale motivo.

Gli sponsor del Grande Fratello stanno incominciando a storcere il caso in merito agli ultimi accadimenti della Casa. Lorenzo Spolverato, il concorrente più controverso di questa edizione, sta collezionando uno scivolone dietro l’altro che alcuni brand hanno già segnalato alla produzione.

Sponsor in fuga dal Grande Fratello per colpa di Lorenzo Spolverato

Mikado, dopo aver risposto ad alcuni utenti, ha svelato di aver già contattato la produzione del Grande Fratello dopo alcuni atteggiamenti controversi da parte di alcuni concorrenti.

Probabilmente, il più “attenzionato” è proprio Lorenzo Spolverato che sta “regalando” un gesto agghiacciante dietro l’altro e, con molta probabilità, stasera (19 novembre) potrebbe ricevere una ammonizione o addirittura la squalifica.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.