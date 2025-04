Spoiler Eliminato Serale Amici 24, terza puntata: ecco chi è tra Luk3 e TrigNO

La tensione sale tra i fan di Amici 24, mentre si avvicina la messa in onda della terza puntata del Serale. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV e Amici News, un nome amatissimo dal pubblico potrebbe aver lasciato definitivamente la scuola. E se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe di un’eliminazione che farà discutere a lungo.

Serale Amici 24, spoiler sul terzo eliminato

Anche nella puntata di sabato 5 aprile, le dinamiche interne tra le squadre hanno regalato colpi di scena e tensioni crescenti. Come ormai da prassi, la serata si è articolata in tre manche, ognuna delle quali ha portato un concorrente a rischio eliminazione.

Nella prima manche, la sfida tra Zerbi-Cele e Petti-Letti si è conclusa con la vittoria dei primi. A finire al ballottaggio: Nicolò, TrigNO e Francesca. È stato TrigNO a risultare il primo nome ufficialmente a rischio eliminazione.

La seconda manche, vinta dal team Cucca-Lo contro gli Zerbi-Cele, ha visto andare al ballottaggio Chiamamifaro, Chiara e Daniele, con Chiara selezionata come seconda concorrente a rischio.

Infine, la terza manche ha decretato la “rivincita” degli Zerbi-Cele contro Cucca-Lo. Il ballottaggio ha coinvolto Luk3, Francesco e Senza Cri, con Luk3 finito in zona eliminazione.

TrigNO, Chiara e Luk3: uno di loro fuori da Amici 24

La fase finale della puntata si è giocata tutta tra questi tre allievi: TrigNO, Chiara e Luk3. Dopo le esibizioni, la prima a essere salvata sarebbe stata Chiara. A restare in sospeso, quindi, due concorrenti molto amati dal pubblico: TrigNO, il rapper apprezzato dai giudici per il suo stile unico, e Luk3, il cantante sostenuto da Lorella Cuccarini.

Secondo quanto riportato dalle fonti, l’indizio più forte porta a Luk3 come possibile eliminato della terza puntata del Serale. Una decisione che potrebbe far discutere, vista la crescita artistica mostrata da entrambi.

Il verdetto ufficiale

Non resta che attendere la messa in onda ufficiale della puntata, prevista per sabato 5 aprile in prima serata su Canale 5. Solo allora il pubblico scoprirà chi, tra TrigNO e Luk3, avrà dovuto dire addio alla scuola di Amici 24.