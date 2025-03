Spoiler Amici 24, tutti al serale tranne uno: ospiti e anticipazioni, registrazione del 6 marzo

Nel corso del pomeriggio di oggi, 6 marzo, si è registrata la nuova puntata di Amici 24. Ormai il Serale è alle porte, e finalmente scopriremo chi sono gli allievi che hanno avuto accesso. Ecco cosa è successo nel corso della registrazione odierna, grazie agli spoiler di Amici 24 resi noti dal portale SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24, ecco chi passa al Serale

Ad animare la nuova puntata di Amici 24, in onda la prossima domenica, nel pomeriggio di Canale 5, sono stati Fedez e Noemi, giudici nella gara degli inediti.

Tra gli ospiti musicali, invece, oltre ai due sopra citati, anche Petit e Marisol, Rkomi. Ma cosa è successo nel corso della puntata? Scopriamo cosa è emerso dagli spoiler.

Il Serale di Amici 24 vede la partecipazione di tutti i concorrenti, ad eccezione di Dedè. Il direttore artistico del Serale, Stéphane Jarny, ha supervisionato il processo di selezione. Maria De Filippi ha comunicato a chi non aveva ricevuto la maglia che i loro insegnanti avevano stabilito quante volte dovessero esibirsi per ottenerla. Ogni concorrente ha cantato due volte, ad eccezione di Luk3, che ha avuto quattro esibizioni. Alla fine di ogni performance, i professori hanno dato i loro voti, scrivendoli su dei fogli.

Senza Cri, esibendosi con “Il cielo in una stanza”, ha ricevuto tre sì dai professori. Con l’assegnazione della maglia, il gruppo si è ridotto a soli cinque ragazzi, che sono stati inviati in casetta per una nuova fase di selezione. Per l’assegnazione delle ultime maglie, il meccanismo è cambiato: i concorrenti si sono esibiti e i professori hanno scritto i loro voti su dei fogli, i cui risultati sono stati letti da Maria De Filippi alla fine, creando così una suspence tra i ragazzi. Alla fine, i nuovi magliati sono stati svelati come una sorpresa per i compagni.

Luk3 ha ricevuto un “no” dalla professoressa Anna Pettinelli, che ha lasciato un asterisco sul suo foglio con scritto “Voglio parlare”. Questo ha scatenato una discussione tra Pettinelli e la collega Lorella Cuccarini, con quest’ultima che ha dovuto decidere se dare o meno la maglia a Luk3. Il cantante ha cantato quattro brani: Malavita, Dispari, Un autunno fa.

Dedè si è esibito con Pianeti di Ultimo, ma ha dovuto ripetere il brano dopo essersi bloccato a metà. TrigNo ha cantato Tutto previsto di Cocciante e un altro pezzo, mentre Vybes ha interpretato La mia banda suona il rock e Testardo.

I concorrenti già in possesso della maglia oro hanno presentato i loro nuovi inediti:

Antonia con Romantica

Nicolò con Cuore bucato

Jacopo Sol con Tutti dietro di lui

Alessia, con un video che ha mostrato i suoi provini

Chiamami Faro con Leone

Classifica Canto – Giudici Noemi e Fedez

La classifica dei cantanti, stilata dai giudici, ha visto in questo ordine:

Senza Cri Vybes Luk3 TrigNo Dedè

Le esibizioni dei ballerini

Daniele ha ballato sulle note di Mon amour di Slimane, mentre Dandy ha danzato un passo a due con Giulia sulle note di Rossofuoco e The Monster.