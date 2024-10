Spoiler Amici 24, sesta puntata 3 novembre: allievo verso espulsione? Ospiti, sfide canto e ballo

Domenica 3 novembre 2024 su Canale 5, la sesta puntata di Amici 24 porterà sfide intense, ospiti d’eccezione e una proposta di espulsione. Tra gli eventi più attesi ci sono i duetti di Ghali, Holden e Mew, insieme alle esibizioni degli studenti della scuola. Ma la tensione sale per l’eventuale espulsione di TrigNO, al centro delle critiche dei professori per il mancato rispetto delle regole.

Spoiler sesta puntata di Amici 24 del 3 novembre

In apertura della puntata di Amici 24, stando agli spoiler svelati da SuperGuidaTV, il pubblico assisterà a una serie di ospiti speciali: Noemi e Michelangelo saranno i giudici per le performance di canto, mentre Ornella Dorella valuterà il ballo. Ghali, ospite musicale, presenterà il suo brano Niente Panico, mentre Holden e Mew canteranno Grandine. A seguire, una carrellata di esibizioni e sfide tra gli studenti per conquistare il pubblico e la giuria.

Proposta di espulsione: TrigNO a rischio

La puntata si apre con un filmato sulle regole della scuola, nel quale TrigNO emerge come il più indisciplinato tra i concorrenti. Il giovane artista rischia l’espulsione, con professori come Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah e Rudy Zerbi pronti a mandarlo via, mentre Lorella Cuccarini si oppone. Anna Pettinelli, invece, propone un cartellino giallo e sospende TrigNO dalla puntata, escludendolo dalle esibizioni. La situazione resta critica, e TrigNO dovrà rispettare le regole per proseguire nel suo percorso.

Sfide e classifica canto: chi è in testa

Nella sfida di canto, Chiamamifaro e Vybes conquistano giudici e pubblico con inediti apprezzati. Anche Senza Cri, Diego, e Nicolò lasciano il segno, mentre Ilan riceve critiche sull’interpretazione, pur mantenendo una buona posizione.

Classifica ballo: chi vince la sfida

Il settore danza vede una sfida aggiuntiva a tre. Alessia, Alessio e Rebecca competono in una gara valutata dai professori, e, nonostante il talento di tutti, è Alessia a spiccare, ottenendo voti elevati dalla Celentano e da Lorella Cuccarini. Gli altri concorrenti, seppur bravi, ricevono critiche tecniche, mentre la Celentano assegna voti bassi a Sienna, trovando il suo livello tecnico insufficiente.