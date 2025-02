Spoiler Amici 24, puntata del 16 febbraio: chi va al Serale, ospiti, assenti e classifiche

La scuola di Amici di Maria De Filippi entra nel vivo con la puntata di domenica 16 febbraio 2025. Tra sfide, performance straordinarie e attese maglie d’oro, il talent show più amato dagli italiani regala nuove emozioni. Ecco tutte le anticipazioni rese note da SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24: anticipazioni della puntata del 16 febbraio 2025

La puntata di questa settimana si preannuncia speciale, ma chi saranno gli ospiti? Con Sanremo 2025 ancora fresco nei ricordi del pubblico e molti ex talenti in gara, la selezione degli ospiti musicali è stata particolare:

Giudici delle gare : Fiorella Mannoia (canto), Garrison e Rossella Brescia (ballo)

Ospiti musicali : nessuno, spazio totale ai ragazzi!

Amici 24: chi ha conquistato la maglia d’oro?

Le maglie d’oro sono il pass per il Serale di Amici 2025, e ogni settimana nuovi talenti riescono a spiccare il volo. Ecco chi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento:

Francesco conquista la maglia d’oro dopo un’esibizione mozzafiato.

Chiara sorprende tutti con due coreografie sui tacchi e ottiene il pass per il Serale.

Nicolò emoziona con tre brani iconici: Hello di Beyoncé, Sei nell’anima e 2000 minuti e guadagna la maglia.

Chiamamifaro sfiora il sogno, ma la Pettinelli dice no: niente maglia per lei nonostante due esibizioni intense.

Assenze tra gli allievi: chi mancava e perché

Non tutti gli allievi erano presenti in puntata. Ecco chi è rimasto fuori e per quale motivo:

Alessia : impegnata nel Campionato.

Dandy, Jacopo e Daniele : fermati da infortuni o malanni.

Classifica della gara di canto ad Amici 2025

La gara di canto è sempre più determinante per accedere al Serale. Ecco i dettagli della classifica settimanale:

Chiamamifaro canta Lips Don’t Lie e colpisce i giudici.

Deddè porta sul palco Concedimi .

TrigNO si cimenta in un brano di Gianna Nannini.

Vybes e Nicolò si esibiscono con Balliamo .

La gara di ballo: ecco i risultati

Anche i ballerini hanno dato spettacolo. Questa la classifica settimanale:

Francesco inarrestabile, domina la gara. Raffaella si esibisce con Mattia Zenzola. Chiara conferma il suo talento. Asia balla con Giulia. Francesca emoziona sulle note di Hallelujah . Antonio , penalizzato, chiude la classifica.

Polemiche, liti e retroscena della puntata

Non mancano i momenti di tensione e i battibecchi tra allievi e professori: