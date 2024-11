Spoiler Amici 24, ottava puntata 17 novembre: ospiti, classifica canto e ballo

Domenica 17 novembre 2024, su Canale 5, alle ore 14.00, andrà in onda l’attesissima ottava puntata di Amici 24. Nel pomeriggio di oggi, intanto, si è registrato il nuovo appuntamento. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, ci aspettano sfide decisive, momenti di alta tensione e una classifica di canto e ballo che potrebbe rivoluzionare gli equilibri nella scuola.

Anticipazioni Amici 24, gli ospiti ed i giudici

Tra gli ospiti dell’ottava puntata spiccano Mida, con il suo inedito Morire per te, e Tananai, che presenterà Booster. Entrambi saranno anche giudici per le sfide di canto, affiancati da Carlo Verdone. Per il ballo, invece, il giudizio sarà affidato a Irma Di Paola, che si preannuncia inflessibile.

Ecco cosa è accaduto durante le sfide di questa settimana: Alessia trionferà contro Antonio, definito “il meno peggio” dalla stessa ballerina. Luk3 vincerà con il brano Parigi in motorino, mentre Chiamamifaro avrà la meglio su Kimono, in una sfida che promette grande intensità emotiva.

Sorprende la sostituzione di Diego con Antonia, decisa da Rudy Zerbi, che però lascia aperta la possibilità per Lorella Cuccarini o Anna Pettinelli di reintegrare Diego nella loro squadra.

Classifica canto e ballo: cosa è successo

Nella classifica di canto, Nicolo’ e Antonia brillano grazie alle loro interpretazioni, mentre Tananai sottolinea il coraggio di Vybe nel reinterpretare Gaber.

Senza Cri conquista Verdone, rimasto impressionato anche da Diego. TrigNo ha infine colpito Tananai, sebbene avrebbe voluto vedere una maggiore emozione.

Sul fronte del ballo, ecco come è andata secondo le anticipazioni:

Francesca ha fatto un passo a due con Sebastian sulle note di All of me.

Alessio balla un passo a due con Giulia sulle note di Per due come noi di Angelina e Olly

Teodora balla sulle note di una canzone spagnola una coreo neoclassica

Rebecca balla sulle note di Cuore amaro di Gaia.

Inoltre, Francesca è passata alla squadra di Deborah in quanto Emanuel Lo ha ammesso di non sapere come lavorare con lei.

Rebecca vince la gara di improvvisazione, portando in scena una performance con una valigia che conquista la giuria.

Alessia supera la sfida, ma viene interrogata dalla Celentano, che non le risparmia critiche per la mancanza di preparazione.