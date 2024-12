Spoiler Amici 24: Ilan lascia lo studio, Pettinelli tormenta Luk3

Oltre all’eliminazione di Diego e alla reazione della fidanzata che sui social ha perso le staffe, cos’altro è accaduto nel corso della registrazione di Amici 24? Gli spoiler sulla prossima puntata, offerti da SuperGuidaTv, vedono anche altri protagonisti.

Spoiler Amici 24: Ilan e Luk3 al centro dell’attenzione

Ilan e Luk3 si sono resi protagonisti, per due differenti motivi, nel corso della registrazione di oggi di Amici 24 e relativa alla puntata in programma per domenica 8 dicembre.

Secondo gli spoiler, Ilan rischia di essere sostituito da un altro cantante. Ecco cosa è successo:

Ilan esce dallo studio perché Zerbi vorrebbe sostituirlo con Jacopo Sol. Rudy si prende dei giorni per pensarci. I due cantano i loro inediti e poi entrambi si ritirano in casetta per dar modo al prof di decidere come muoversi. Saranno pertanto sorvegliati speciali.

A finire ancora nel mirino di Anna Pettinelli è Luk3:

Luk3 continua ad essere nell’occhio del ciclone. Oltre a finire ultimo in classifica canto, ha Anna Pettinelli che non lo lascia in pace nemmeno un momento.

Non è tutto, poiché, si legge ancora: