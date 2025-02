Spoiler Amici 24, anticipazioni 2 marzo 2025: ospiti, chi accede al Serale e il caso Senza Cri

L’attesa per la nuova puntata di Amici 24 si fa sempre più intensa. La registrazione della puntata di domenica 2 marzo ha riservato momenti emozionanti e decisioni cruciali per gli allievi in gara. La corsa al Serale è ormai alle battute finali, con gli allievi che cercano di conquistare l’ambita maglia d’oro. Ma chi ha superato la prova? Quali ospiti speciali animeranno lo studio di Canale 5? Scopriamo le anticipazioni di SuperGuidaTv.

Spoiler Amici 24, la puntata del 2 marzo 2025

Anche questa settimana il programma promette spettacolo. Tra gli ospiti musicali confermati spiccano i Coma Cose e Francesca Michielin, pronti a esibirsi con i loro ultimi successi.

Inoltre, la giuria della gara di canto avrà un volto d’eccezione: Giorgia. L’artista non solo giudicherà le esibizioni, ma regalerà al pubblico un’interpretazione live della sua canzone presentata a Sanremo 2025, accompagnata da una coreografia con Elena D’Amario e altri ballerini professionisti.

Chi ha conquistato la maglia d’oro per il Serale di Amici?

La competizione si fa sempre più accesa e le opportunità per accedere alla fase finale del programma sono ormai limitate. In questa puntata sono stati ufficializzati alcuni ingressi al Serale:

Raffaella : dopo tre intense esibizioni, la ballerina ha finalmente ottenuto la maglia d’oro, convincendo la maestra Celentano e il pubblico.

Chiamamifaro : la cantante ha superato l’ostacolo, nonostante il primo rifiuto di Anna Pettinelli.

Non tutti, però, hanno avuto la stessa fortuna. Tra i concorrenti bocciati figurano:

TrigNO : nonostante le due esibizioni su Chiamami ancora amore e Spaccacuore , Rudy Zerbi ha deciso di non concedergli il passaggio.

Vybes : anche lui non ha convinto la Pettinelli, che gli ha negato la maglia d’oro.

Senza Cri : dopo aver interpretato Vedrai, vedrai , ha ricevuto giudizi contrastanti, ma la decisione finale è stata un “no”.

La gara di canto: classifica e giudizi

La competizione tra i cantanti ha visto le seguenti esibizioni e valutazioni:

Chiamamifaro ha incantato con Generale , meritandosi gli elogi di Giorgia.

Luk3 ha dimostrato grande grinta e presenza scenica.

TrigNO ha emozionato con L’emozione non ha voce , colpendo per il suo timbro graffiato.

Vybes ha coinvolto il pubblico con una performance energica.

Senza Cri ha ricevuto apprezzamenti ma anche critiche per non aver dato il massimo.

Deddè ha interpretato Te penso , ma ha bisogno di lavorare sull’interpretazione.

Gara di ballo annullata: troppi infortuni

Questa settimana la competizione di ballo non si è svolta a causa di numerosi infortuni tra gli allievi. Daniele e Dandy erano assenti dallo studio, con il primo che potrà tornare ad allenarsi solo da lunedì.

L’unica performance di danza è stata quella di Chiara, che ha emozionato il pubblico ballando sulle note di La ragazza con il cuore di latta di Irama.