Le nuove anticipazioni del serale di Amici 20 che vedremo in onda sabato 17 aprile 2021 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, potrebbero creare particolare curiosità per via del nuovo eliminato (non proseguite se non volete degli spoiler).

Spoiler Amici 20: ecco il nuovo eliminato

Secondo ciò che riportano le mitiche talpe del Twitter de Le Emily, quello che tutti vogliono sapere, ci viene anticipato un risvolto choc con la potenziale eliminazione di Martina Miliddi in ballottaggio contro Deddy.

Ecco cosa scrive il sito di riferimento:

– Al ballottaggio: Deddy contro Martina (eliminata: Martina – notizia da confermare) – Classifica tim: Primo posto Giulia Ospiti: Raoul Bova e Loredana Bertè 1^ Manche Sorteggiata la squadra Zerbi-Celentano che sceglie di sfidare la quadra Arisa-Cuccarini – Guanto di Sfida Sangiovanni Vs Tancredi – Vince Sangio – Serena Vs Alessandro (James Bond)- Punto Alessandro – Deddy Vs Raffaele – Punto Deddy 2^ Manche La squadra vincente Zerbi-Celentano sfida nuovamente il team Arisa- Cuccarini – Sangiovanni Vs Alessandro- Vince Alessandro con la variazione Don Quixote – Deddy Vs Raffaele- Punto Deddy – Serena Vs Martina- Punto Serena 3^ manche Zerbi-Celentano tentano la tripletta sfidando la squadra Peparini-Pettinelli – Sangiovanni Vs Aka- Vince Aka – Deddy Vs Samuele (passo a due con Giulia)- Punto Samuele – Sangiovanni Vs Giulia- Punto Giulia

