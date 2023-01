Antonino Spinalbese dopo circa due settimane di assenza è tornato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Belen è stato accusato di aver visto la figlia Luna Marì e di aver sentito Ginevra Lamborghini.

“La gente fuori lo sa”, lo spiffero di Antonino: la regia del GF censura

Tutte le indiscrezioni giunte sul conto di Antonino Spinalbese fuori dalla Casa del GF Vip sono frutto di possibilità, illazioni e sentito dire per la gioia del gossip visto che, nonostante potenziali prove e altro, non vi è assolutamente alcuna certezza.

In queste ore è spuntato un video che le mie superstar di Twitter hanno provveduto a farci arrivare dove si sente Antonino (mentre parla con Tavassi) dire:

La gente fuori lo sa, capisci? Noi non lo sappiamo.

E se molti credono che sia opportuno eliminarlo, altri sostengono che avrebbero dovuto fare la stessa cosa pure con i vipponi che si erano allontanati dalla Casa durante il Covid.

La verità sta nel mezzo?

Naturalmente credo che sia stato impossibile per Antonino non ricevere qualche notizia (seppur indiretta) dall’esterno. Di contro, due settimane sarebbero state oggettivamente troppe senza una “distrazione” che possa essere anche un TV in camera durante la sua permanenza in ospedale.

Voi cosa ne pensate?

Ecco i video “incriminati”.

