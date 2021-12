Spiacevole disavventura per Rosalinda Cannavò. Dopo essere andata a vedere una casa a Milano, per via della mancanza di parcheggio ha deciso di posizionare la sua automobile vicino ad una pompa di benzina che si trovava nei paraggi.

Il dipendente della pompa di benzina dopo averla vista parcheggiare lì vicino inizialmente non ha detto nulla perché Rosalinda era in compagnia dell’agente immobiliare.

Tornando da sola per recuperare l’auto, il signore le ha urlato contro con l’annaffiatoio in mano. Dopo aver recuperato la sua auto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è accorta del parabrezza totalmente bianco:

A quel punto ho azionato i tergicristalli. Siccome pioveva a dirotto ho pensato fosse la brina o si è appannato, quindi aziono i tergicristalli e cosa aveva fatto questo delinquente? Uno che fa un gesto del genere è un farabutto. Mi aveva messo un prodotto grasso per farmi un dispetto su tutto il parabrezza. Non vedevo più nulla, si è appannato tutto. Non mi interessano i risarcimenti per atti vandalici. Il prodotto non va via. Mi interessa solo segnalare alla stazione di servizio che dipendenti hanno. Ho rischiato di farmi male, di fare un incidente.

Sulla spiacevole questione è intervenuto anche il fidanzato Andrea Zenga:

Un vigliacco, Rosi non vedeva niente. Una cosa scandalosa, una vigliaccata. Pensate che persone ci sono in giro. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Pensa se per colpa di sto deficiente magari andava a sbattere. Follia!

Il VIDEO con il racconto di Rosalinda ti aspetta in apertura del nostro articolo.