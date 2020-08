I fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno dubbi: Veronica sono quattro anni che va avanti con frecciatine (ed anche altro) nei confronti del deejay veronese: “Hai rotto le palle!”, tuonano su Twitter.

Fan delusi da Giulia De Lellis? “Spero che Andrea Damante non torni più”

Nelle ultime ore Veronica, sorella di Giulia, ha festeggiato il compleanno della figlia e non si è dimenticata di fare gli auguri ad Andrea Iannone: “Auguri ZIO”, ha commentato scrivendolo a caratteri cubitali. “Sconvolta… – scrive una fan su Twitter – e poi perché scritto pure in maiuscolo zio? Cosa vuole far credere? Ok che ognuno ha le proprie preferenze, ok che è una brava persona, ok che gli vuole bene… ma secondo me questo è troppo!”.

“Ma Veronica non poteva fare gli auguri a a Iannone privatamente, senza spiattellare a tutto il Mondo? Non è che tutta la nostra vita deve per forza passare su Instagram…”, continuano i fan di Andrea e Giulia.

Nel frattempo Giulia De Lellis si sta divertendo con la famiglia festeggiando il compleanno della piccola Matilde tra un bagno in piscina e l’altro e, proprio per questo motivo, i fan cominciano a perdere la pazienza: “Comunque se davvero si sono mollati spero che Andrea non ci torni più! Lui ha sbagliato, ha pagato, ha recuperato! Ma lei sta facendo la bimba capricciosa che lo lascia e prende a suo piacimento! E a una certa è anche più grave!”.

Come finirà questa spiacevole vicenda?

Comunque se davvero si sono mollati spero che Andrea non ci torni più! Lui ha sbagliato, ha pagato, ha recuperato! Ma lei sta facendo la bimba capricciosa che lo lascia e prende a suo piacimento! E a una certa e’ anche più grave! #damellis — Noemi (@Noemi64326314) August 9, 2020

Ma cosa vi aspettavate dopo che sua sorella per l’ennesima volta ha sbeffeggiato Andrea?

Che lui andasse lì come se non fosse successo nulla?

Siete più ridicole di veroniqu€€N — Ginca_99 (@99Ginca) August 9, 2020

E comunque Andrea meritava di essere accompagnato al matrimonio dalla sua ragazza! Giulia ,invece ,quando si tratta della sua famiglia non capisce più nulla ,mette tutti in secondo piano..per Andrea era importante ,era un matrimonio di famiglia e Giulia doveva essere lì #damellis — Luna 🐻🌈🦋 (@melory3086) August 9, 2020