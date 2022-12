Antonino Spinalbese spera di essere rifiutato da un donna. L’ex compagno di Belen Rodriguez, dopo l’attrazione per Ginevra Lamborghini (prima) e per Giaele De Donà (dopo), ha avuto un breve flirt con Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese vuole essere rifiutato da una donna

Parlando di Oriana Marzoli, Antonino ha svelato di essere dispiaciuto di averla fatta soffrire: “Non so se saranno rose, adesso non lo sono”, ha spiegato l’hair stylist.

“Siccome non voglio far stare male l’altre parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla stare male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie”, ha aggiunto.

Spinalbese ha ammesso che Oriana non gli sarebbe indifferente:

Vedendola qui tutto il giorno…C’è sicuramente un’attrazione fisica, ma anche una sorta di dispiacere nel vederla che roncola, che mi osserva, che mi guarda.

Nel frattempo Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del GF Vip per una settimana: sarà lei la donna che rifiuterà Antonino?

Del resto, secondo le ultime dichiarazioni, pare che Ginevra frequenti ancora il ragazzo con il quale si stava sentendo ancor prima del suo ingresso nella Casa: come finirà?