Speciale Amici-Verissimo, le anticipazioni della terza registrazione: lacrime e rivelazioni shock, il dramma di Andreas commuove tutti

Ecco le anticipazioni della terza registrazione di Speciale Amici-Verissimo, This is me: cosa è successo durante la prima parte della seconda puntata? Scopriamo gli spoiler grazie alle colleghe di Isa&Chia che hanno raccontato quello che è accaduto nel corso del nuovo appuntamento che a breve vedremo su Canale 5.

Speciale Amici-Verissimo, le anticipazioni della terza registrazione

La puntata si è aperta con l’ingresso di Maria De Filippi, che ha lasciato il palco a Silvia Toffanin. Annalisa ha infiammato lo studio con un medley dei suoi successi, affiancata dalla straordinaria Anbeta Toromani. Il momento clou è arrivato con l’apparizione a sorpresa di Tedua per duettare su “Beatrice”.

Alessandra Amoroso ha svelato retroscena mai raccontati prima, dal periodo in cui voleva abbandonare il programma per il karaoke fino alle critiche iniziali. L’esibizione con Fiorella Mannoia sulle note de “La sera dei miracoli” ha commosso Silvia Toffanin fino alle lacrime.

Il momento più intenso è arrivato con Andreas Muller, che ha finalmente replicato alle accuse di raccomandazione legate al suo rapporto con i Peparini. Il ballerino ha rivelato di aver rinunciato a opportunità all’estero per amore di Veronica, con la quale ha condiviso un’emozionante performance sul palco.

Amici: Il momento struggente che ha commosso tutti

Il finale ha toccato il cuore di tutti quando Andreas ha condiviso il video della sorpresa della nonna, recentemente scomparsa, durante la sua permanenza nella scuola. Un momento di pura emozione che ha unito pubblico e protagonisti in un abbraccio virtuale.