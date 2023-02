Antonella Fiordelisi è tra le concorrenti di punta di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore Edoardo Donnamaria ha avuto un duro scontro con gli amici Spartani tanto da prenderne le distanze e scatenare nuovi discussioni sulla coppia.

La reazione del padre di Antonella agli ultimi attacchi degli Spartani

Gli Spartani si sono riuniti in cortiletto ed hanno parlato del rapporto tra Donnamaria e Antonella, puntando il dito contro l’atteggiamento della Fiordelisi, così come mettono in evidenza le colleghe di IsaeChia:

Lei vuole soltanto, il suo sogno è che Edoardo sia contro di noi. – ha affermato Tavassi – Ragazzi già la clip che abbiamo riso tutti quanti dove lei diceva ad Edoardo “Tu mi usi per andare avanti al Grande Fratello Vip”, praticamente ha detto quello che sta facendo lei a lui. Da quando io sto qua dentro lei ha affossato Edoardo per emergere. Ha sempre utilizzato sta cosa. Lei se non litiga con gli altri per arrivare in puntata litiga con Edoardo. Deve fare una scelta. Senza di Antonella sta male. Lui sa benissimo che se dovesse fare una mossa che va contro Antonella avrebbe lei contro e starebbe male di nuovo. Ci pensa ottomila volte prima di andarle contro.

Anche Micol e Giaele hanno espresso il loro punto di vista:

È il suo ruolo, quello di creare drama. Una persona del genere, fuori da qui è una persona infrequentabile. Per mesi, h24. Soffrendone pure perché non riesce a reggere il peso del personaggio.

Queste nuove prese di posizione non sono piaciute per niente a Stefano Fiordelisi.

Il papà di Antonella ha condiviso alcuni messaggi ricevuti in privato dove si mette in evidenza l’atteggiamento ostile degli altri concorrenti nel confronti della figlia: