E’ ancora guerra in corso tra Nina Moric e Fabrizio Corona, dopo gli ultimi avvenimenti che li hanno visti protagonisti, tra accuse e denunce. Tutto è partito da un presunto furto di 48.500 euro, soldi in contanti della società di Fabrizio Corona e che a suo dire sarebbero stati sottratti dalla ex moglie Nina Moric direttamente dalla sua abitazione mentre in casa era presente il figlio Carlos Maria. La donna nega, ma a testimoniare il tutto ci sarebbe proprio il ragazzo.

Nelle passate ore il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ormai maggiorenne, è intervenuto con una serie di Instagram Stories contro la madre, svelando nuovi dettagli della guerra in famiglia attualmente in corso:

Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Evidentemente ha preferito 50.000 euro all’amore per suo figlio. Ma io sono diventato grande e forte e ho le spalle larghe.

Ad intervenire attraverso il profilo Instagram della Atena (il suo account è ancora bannato, ndr) è poi stato anche Fabrizio Corona, che ha preso le difese del figlio e rivolgendosi a Nina Moric ha aggiunto:

Le storie d’amore quelle vere non finiscono cosi. E la nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa è l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio, la vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me. Poi per scaricare le tue pazzie e follie. E giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018 ed è stato l’errore più grande della mia vita.

Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato sputt*nato e fatto stare male per le tue follie. Distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o ti aiuterà. Rimani nella tua follia solitudine e cattiveria. E poi basta ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre.