Dopo l’annuncio (con tanto di tag all’avvocato) di Sossio Aruta sulla fine della relazione d’amore con Ursula Bennardo, anche l’ex dama del trono over di Uomini e Donne è intervenuta sulla faccenda.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: l’ex dama interviene

Ursula ha condiviso un commento di una follower che “criticava” la scelta di Sossio di condividere l’immagine con la scritta “Game Over”. “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over per il semplice motivo che non è stato un gioco”.

L’ex dama over ha aggiunto:

Purtroppo c’è ci vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia.

Sarà l’inizio di un botta e risposta dai contorni trash?

Il “comunicato” dell’ex re leone del calcio

Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini & Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.