Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Nonostante le conferme di entrambi, arrivano delle segnalazioni che dicono esattamente il contrario e fanno decisamente chiacchierare.

Sossio aveva condiviso un lungo sfogo taggando pure il suo avvocato. Successivamente una Ursula “incredula” ha rotto il silenzio. Poche ore dopo anche Aruta ha fatto un passo in avanti cancellando il primo post “incriminato” e spiegando per quale motivo:

Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando. Ma ci metto la faccia come sempre, perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano, infatti ho eliminato il post.

Perché ho deciso di rendere pubblico questo brutto momento? Per la stima che ci avete sempre trasmesso. Per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto. Perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e la nostra storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori. Io ho anticipato tutto.

Sossio Aruta, fiducioso come non mai, non esclude il ritorno tra le braccia di Ursula Bennardo:

Come si dice le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno, e mi auguro, degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente io.