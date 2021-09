Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: arriva la conferma

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, dopo Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip, hanno superato tre reality show ma non le differenze caratteriali. Per questo motivo, quindi, hanno deciso di lasciarsi.

Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini & Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.

La nostra storia è arrivata al capolinea…

Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.