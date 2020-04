Sossio Aruta, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha spesso realizzato varie dirette Instagram per commentare l’avventura nella Casa di Cinecittà e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nelle passate ore ha chiacchierato tramite social con l’ex gieffino Pasquale Laricchia al quale ha avuto modo di spiegare cosa non è andato nel suo rapporto con alcuni ex coinquilini.

Sossio Aruta contro tutti: e torna a parlare di Licia Nunez

L’ex volto di Uomini e Donne over ha avuto da ridire su un po’ di protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, a partire da Antonio Zequila, con il quale inizialmente sperava di instaurare un rapporto di amicizia. Qualcosa però è andato storto: dopo una piccola discussione al culmine della quale Zequila avrebbe detto a Sossio di esprimersi in italiano.

Attriti anche con un’altra rappresentante campana, Teresanna Pugliese, la quale gli avrebbe dato del cafone e tamarro per i suoi modi di fare. Sebbene non abbia avuto alcuna discussione con Fernanda Lessa, il marito di quest’ultima lo ha spesso criticato. Sossio, di contro ha replicato nell’ultima diretta Instagram, come riporta il sito IsaeChia:

Secondo me, non entro nei particolari, lui non ha capito niente, se non hai la mente lucida capisci il contrario delle cose. Ha offeso anche la mia compagna…

Sossio Aruta, infine, non ha risparmiato poi Licia Nunez difendendosi – in maniera maldestra – dalle accuse di omofobia (che hanno travolto in varie occasioni anche la compagna Ursula Bennardo). Aruta è tornato alle sue frasi pronunciate nell’ultima puntata quando, replicando alle accuse di Licia, non era riuscito fino in fondo a giustificare le sue parole apparentemente omofobe.

Licia lo aveva incalzato chiedendo spiegazioni circa alcune sue precedenti affermazioni discutibili:

Ma cosa intendevi nella camera blu quando parlavi della sottoscritta che potevo andare in finale solo grazie al mondo che c’è dietro di me, quale mondo? Il mondo dei gay? Il mondo delle lesbiche, dei bisex? Perchè è anche il mondo al quale appartiene Alfonso, la persona che ti ha scelto non so con quale criterio. Lo stesso mondo che prima delle tue offese ti ha anche votato. Noi respiriamo la stessa aria e mangiamo lo stesso cibo!

Nelle passate ore, Sossio ha replicato:

Anche con Licia è stata una di quelle con cui “Buongiorno e Buonasera”, però anche lei ha una compagna fuori Barbara. […] Ognuno nella propria vita può fare ciò che vuole e nessuno deve giudicare, io ho dato un mio parere sul fatto che lei fosse fidanzata con Barbara. Ma come Zequila, per farmi passare per lo stron*o della situazione mi hanno fatto passare per omofobo, quando io ho parlato in italiano e io ho difeso e prendo le parti perché io ho dei figli e domani i miei figli potrebbero prendere strade diverse e va benissimo, io ho parlato a loro favore invece pur di screditarmi hanno cercato di ribaltare le mie parole. Mi avrebbe cacciato Signorini se avessi detto qualcosa di sbagliato. Io ho solo detto che siccome era passato un aereo con scritto “L’esercito di Licia e i tuoi fan” evidentemente fuori ci sono tante persone che hanno una fidanzata e c’è un esercito che potrebbe portarti alla vittoria. Cosa ho detto di male io?! Boh.

Caro Sossio, ci sarebbero potuti essere anche degli uomini con dei fidanzati pronti a sostenere Licia, il discorso poco cambia. La tua giustificazione, invece, continua a non convincere dal momento che non serviva – in passato come adesso – ribadire il fatto che Licia abbia una fidanzata fuori (cosa sarebbe cambiato se fosse stato un fidanzato?).