Il “sosia” di Damiano David? Il fratello Jacopo: somiglianza impressionante 

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha sempre tenuto la sua vita privata ben lontana dai riflettori. Dopo la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision, inevitabilmente si sono conosciuti alcuni dettagli in più. Oltre alla fidanzata storica Giorgia Soleri, il giovane artista romano ha anche un fratello.

Jacopo David è il fratello maggiore (più grande di lui di tre anni) di Damiano dei Maneskin. E, se già le fan impazzivano per la sensualità del frontman della band, anche il fratello non è niente male.

Jacopo è molto simile a Damiano e la familiarità tra i due si nota praticamente nell’immediato.

Jacopo David è nato nel 1996 ed è un grande tifoso della Roma. Ed infatti, nel suo profilo social, si può notare la fotografia con Francesco Totti e Damiano.

I due fratelli sono molto simili a cominciare dalla forma del viso molto squadrata ed i capelli lunghi. Jacopo, esattamente come Damiano, ci tiene parecchio alla sua vita privata.

Ed infatti, proprio il leader dei Maneskin, ha ufficializzato da poco la sua storia d’amore con Giorgia Soleri che va avanti da quattro anni e di cui pochi intimi conoscevano l’esistenza.

