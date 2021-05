Durante l’Instore di Tancredi di Amici 20, il cantante di “Las Vegas” ha incontrato anche il sosia di Aka7even. Per questo motivo l’amico ha pubblicato uno scatto sui social ironizzandoci su.

Il “sosia” di Aka7even “irrompe” nell’instore di Tancredi

Tancredi, proprio in questi giorni, è impegnato con il suo primo firmacopie in giro per l’Italia. Ecco perché, durante l’ultimo incontro con i fan, si è presentato un sosia di Aka7even che è diventato virale.

Ed infatti, anche il cantante di “Yellow” ha pubblicato la fotografia ironizzando:

E’ stato bello andare al firmacopie di Tancredi! Grazie per la foto, è stato bello. Veramente bello.

Pronta la replica divertita dell’amico:

Ahahahahah!

Aka7even parla dell’amicizia con Tancredi

Che rapporto ho con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi. Ho visto che fuori sono uscite certe robe…io e Tancredi fidanzati e innamorati. Io sono etero, e anche lui, però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto tra marito e moglie. Amore e odio puro, però è una persona speciale, un ragazzo unico, di una sensibilità come pochi. Mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo.