Il Grande Fratello è giunto alla sua 18esima puntata in onda nella prima serata di oggi, giovedì 9 novembre 2023. Al timone del reality, come di consueto, ritroveremo Alfonso Signorini, il quale sarà affiancato in studio da Cesara Buonamici nei panni di unica opinionista e di Rebecca Staffelli, che darà voce agli utenti social.

Grande Fratello, 18esima puntata: le anticipazioni del 9 novembre

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova puntata del Grande Fratello? Secondo le anticipazioni non mancheranno numerose sorprese per alcuni inquilini, a partire da Fiordaliso, che avrà la possibilità di abbracciare una parte della sua famiglia e, nello specifico, i suoi amati quattro fratelli.

Al centro della puntata anche Vittorio, spesso poco capito dal gruppo di amici della Casa per via della sua grande riservatezza. Per lui l’inaspettata sorpresa da parte della madre, che gli farà visita nel loft di Cinecittà.

Non mancheranno poi i vari focus della serata, a partire del bacio tra Paolo e Letizia, in seguito al quale la ragazza ha preso in parte le distanze. E poi spazio allo sfogo di Massimiliano Varrese, che ha accusato i suoi inquilini di non avergli riconosciuto il merito di aver portato un clima rilassato nella Casa.

E poi, per concludere, spazio all’affollato televoto che vede attualmente in ballo Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. Chi sarà il preferito del pubblico? Ancora poche ore per poter esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio (e tramite consueto televoto).