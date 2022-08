Giacomo Urtis, intervistato tra le pagine di Novella 2000, svela di avere un sogno che coinvolge anche le sorelle Selassiè alle quali si è molto legato dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte e tre le sorelle Selassiè, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire sole.