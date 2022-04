Sono numerosi i progetti che potrebbero coinvolgere le sorelle Selassiè dopo il Grande Fratello Vip. Per Jessica, Lulù e Clarissa si potrebbero anche aprire del Festival di Sanremo 2022?

Le sorelle Selassiè hanno avuto modo di organizzare una diretta su Instagram insieme a Jo Squillo, anche lei ex coinquilina del GF Vip. Lulù, Jessica e Clarissa hanno espresso il desiderio di partecipare al Coachella il prossimo anno.

Tra una chiacchiera e l’altra, così come rivelano gli amici di Novella 2000, Jo Squillo ha fatto una proposta alle sorelle Selassiè:

Le tre ex concorrenti hanno mostrato il loro entusiasmo per la proposta, facendo sognare i fan.

Ecco il VIDEO.

A breve dovrebbero uscire il singolo di Clarissa e il disco di Lulù mentre Jessica, come più volte raccontato, non vede un futuro nella musica e spera di poter diventare una presentatrice:

Tale e Quale Show? E’ un programma fighissimo ma non mi piace cantare in pubblico e non è il mestiere che vedo per me. Lo vedo più per le mie sorelle… a loro piace cantare, lo fanno molto bene e vogliono fare le cantanti. Magari Tale e Quale lo consiglio più alle mie sorelle.