Le sorelle Selassiè sarebbero delle vere principesse. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Jessica ha preso in mano la situazione commentando l’arresto del padre.

Perché non ve l’abbiamo detto prima? Perché lui è una persona, mentre noi siamo tre individui separati, non ce la sentivamo di condividere un nostro dolore, perché magari nessuno lo avrebbe scoperto. Però, nostro padre ci aveva avvertito che poteva succedere. Noi sappiamo la verità e non ci vergogniamo di nostro padre.

Lo sapevamo già, non è una notizia nuova. Noi non abbiamo vergogna, amiamo nostro padre e siamo fiere di lui. Siamo venute qui per tenere alto il suo nome. Non abbiamo problemi a condividere questa cosa con gli altri inquilini della casa.

Jessica ha anche spiegato perchè è uscita fuori la faccenda delle principesse fake:

Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput**narci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre.

Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita.

È andato a Londra dove c’era suo zio, ha recuperato i contatti con alcuni membri della famiglia, sparsi in giro per il mondo. Noi siamo tranquille, sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo. A palazzo c’era un giardiniere ed è l’uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo.