Le sorelle Selassiè hanno avuto contatti con la famiglia: non sanno che il padre è in carcere? La bomba al GF Vip

“Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari”, questa la comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip in attesa della nuova diretta di stasera su Canale 5.

Le sorelle Selassiè hanno avuto contatti con la famiglia

Alfonso Signorini nel corso del daytime ha rivelato che per le tre sorelle questa sera ci saranno enormi novità e scopriremo anche se sono principesse oppure no (anche se la risposta è ovvia):

La temperatura è alta e i nervi sono tesi. Stasera si preannuncia una puntata imperdibile. Affronteremo la notizia del momento: il padre delle sorelle non sarebbe un vero principe, ma il figlio di un giardiniere italiano che lavorava alla corte dei Selassié in Etiopia. – riportano i colleghi di Biccy – Quindi pare non siano dei veri nobili. Scopriremo tutta la verità. Chiederemo novità anche alle dirette interessate. Vista la situazione delicata le ragazze si sono incontrate con i familiari per avere notizie su questa vicenda. Il GF ha fatto entrare le tre gieffine in confessionale per parlare con la loro famiglia. Ne sapremo di più su questa cosa e saprete la verità. Quindi tutti collegati alle 21:35 su Canale 5 e capiremo quello che si nasconde dietro a questa storia.

Il settimanale Oggi ha lanciato la bomba svelando anche l’attuale condizione del padre che si trova in carcere: cosa accadrà stasera? Proprio la rivista ipotizza: “Le ragazze potrebbero non essere al corrente del fatto che il padre avrebbe manomesso i documenti”.

Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2021

Perché il padre delle sorelle si trova in carcere

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassiè sarebbe stato “trasferito al penitenziario cantonale“, deve rispondere di un raggiro da oltre 10 milioni di franchi che avrebbe compiuto proponendo a tre investitori sbalorditivi affari con bond tedeschi che datavano 1922.

Il raggiro sarebbe iniziato nel novembre 2018, con l’uomo che avrebbe parlato agli investitori di “una trattativa avviata con lo stato tedesco per l’incasso di vecchi bond, obbligazioni che la Germania, con le sue riserve auree come garanzie, aveva emesso nel 1922 per rispettare gli impegni del trattato di Versailles. Il valore dei titoli era miliardario secondo il principe, che aveva garantito grandi compensi. Gli investitori, dopo bonifici per diversi anni, avevano sporto denuncia”.

Il padre delle sorelle del GF Vip è accusato truffa e falsità in documenti, dovrà rimanere in carcere per i prossimi tre mesi.

Il vero nome di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié sarebbe Giulio Bissiri e l’uomo sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava al palazzo degli Hailé Selassié.

Le sorelle Selassiè, quindi, non sarebbero delle principesse.