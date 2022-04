Le sorelle Selassiè nella factory di Alex Belli dopo il GF Vip: tutto pronto per lo shooting

Le sorelle Selassiè dopo il Grande Fratello Vip hanno deciso di posare per uno shooting fotografico nella factory del man. Per questo motivo, le storie Instagram appena condivise da Lulù, hanno letteralmente fatto impazzire i fan.

Le sorelle Selassiè nella factory di Alex Belli

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè si trovano nella factory di Alex Belli e stanno preparando e provando gli abiti per il loro shooting fotografico insieme. Così come svelato dalla vincitrice del Grande Fratello Vip, ci saranno delle foto sia in coppia ma anche scatti singoli.

“Can’t wait” (“Non vedo l’ora”), ha scritto Lulù condividendo le storie dello studio dell’ex protagonista del GF Vip.

Anche Clarissa ha condiviso la stessa storia di sua sorella maggiore.

anche noi can’t wait 💜✨

non vedo l’ora ma immagino già il cinema 🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️#fairyLu pic.twitter.com/eHsf3v3YSZ — Medusa🧚‍♀️FlowerFairy🌸 (@FaTinaameta) April 21, 2022

Nel frattempo, proprio in merito alle sorelle Selassiè, tra poche ore Lulù e Manuel festeggeranno sette mesi d’amore ed i fan non vedono l’ora di scoprire quale sorpresa riserveranno loro per celebrare questo momento speciale.