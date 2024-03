La sorella di Perla difende Mirko e “affonda” Alessio: “Un pagliaccio!”

Loana, sorella minore di Perla Vatiero, intervistata da FanPage ha parlato di Mirko Brunetti ed è stata particolarmente dura con Alessio Falsone, new entry del Grande Fratello.

Se è vero che prima di entrare nella Casa Perla ci aveva promesso non sarebbe mai tornata con Mirko? Non lo aveva promesso. Ero stata io a esprimere questo desiderio e non l’ho fatto perché credo che Mirko non sia un bravo ragazzo ma perché l’ho vista soffrire troppo per questa storia.

Ci sono stati episodi accaduti durante la relazione tra Mirko e Greta che a Perla hanno fatto malissimo. Quali? Il giorno in cui Perla scoprì del tatuaggio di Mirko e Greta rimase in silenzio per circa tre ore.

Poi diede sfogo alla sua furia. Continuava a ripeterci che non lo riconosceva, che non poteva trattarsi dello stesso uomo con il quale era stata per anni. E nemmeno noi lo avevamo riconosciuto. Era diventato un mostro.