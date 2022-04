L’eliminazione di LDA nel corso dell’ultimo serale di Amici 21 ha lasciato tutti sbigottiti. Le talpe del web, infatti, hanno sbagliato le anticipazioni facendo il nome di Nunzio come possibile eliminato della puntata.

LDA eliminato da Amici 21: la sorella Ilaria D’Alessio interviene

Proprio per via delle soffiate “farlocche” girate sul web, i telespettatori sono rimasti sbigottiti appena Maria De Filippi ha fatto il nome di Luca (Nunzio compreso che ha affermato di non meritare di rimanere nella scuola del talento).

Maria, per consolare LDA, ha svelato pure un retroscena su Gigi D’Alessio:

Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale. No, questa non è una maleducazione però… è stata una sua scelta.

A distanza di alcune ore, così come riportano i colleghi di MondoTV24, Ilaria D’Alessio, sorella di Luca, è intervenuta sui social per commentare la sua eliminazione:

Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro!

Non è certo la prima volta che Ilaria interviene online per fare il tifo nei confronti di suo fratello.

Ecco, a seguire, le altre interazioni social: