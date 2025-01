La lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha superato i confini della Casa del Grande Fratello, coinvolgendo le rispettive famiglie. Dopo l’episodio del bollitore lanciato da Helena, i genitori di Jessica hanno chiesto la squalifica immediata della modella brasiliana e si sono riservati di agire legalmente. Non si è fatta attendere la replica della famiglia Prestes: Mariana, sorella di Helena, ha rotto il silenzio sui social, difendendo la gieffina e puntando il dito contro Jessica.

Mariana ha pubblicato un post su Instagram, taggando Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini e persino Beatrice Luzzi, chiedendo interventi immediati:

Non è più possibile sopportare tante provocazioni; nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Qui si supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere così!