La sorella di Giulia De Lellis risponde, tramite le Instagram Stories, a tutti coloro che l’hanno criticata per avere fatto gli auguri di compleanno ad Andrea Iannone, postando uno scatto del pilota in compagnia della figlia Matilde scrivendo “Auguri Zio”.

La sorella di Giulia De Lellis interviene dopo la dedica a Iannone: “Che disagio”

Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata dato che avevo già spiegato a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea al di là della vita privata di mia sorella rimarrà tale! Dai su andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate!

Queste le parole condivise da Veronica per “spegnere” il gossip che sta letteralmente “incendiando” gli estimatori. In molti, infatti, avevano già il piede di guerra per il recente comportamento di Giulia De Lellis nei confronti di Andrea Damante, andato in Sicilia per il matrimonio della cugina, insieme al migliore amico Alessandro invece che accompagnato dalla sua dolce metà.

Queste spiacevoli situazioni, stanno inevitabilmente gettando altra benzina sul fuoco, alimentando il gossip sulla possibile crisi in atto tra Andrea e Giulia, sempre più distanti nonostante like reciproci e ipotetiche smentite particolarmente fiacche.

Come andrà a finire?