Stefano Fiordelisi, padre-manager di Antonella, ha condiviso un parere di alcuni fan contro Micol Incorvaia (dopo la frase sui “limiti mentali” pronunciata al Grande Fratello Vip).

La sorella di Daniela Dal Moro contro il padre di Antonella Fiordelisi

Le parole condivise da Stefano Fiordelisi, oltre ad essere offensive e volgari, hanno scatenato una polemica social non da poco. Eccole a seguire, per chi non le ricordasse:

Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata).

Michela, la sorella di Daniele Dal Moro, ha fatto una sacrosanta critica al padre di Antonella Fiordelisi:

Credo che ci sia modo e modo di supportare una figlia in un percorso che sicuramente le gioverà… e non credo sia questo. Soprattutto nel rispetto delle famiglie degli altri concorrenti che vivono una situazione che dovrebbe conoscere. Stefano Fiordelisi, mi auguro che lei insieme a me condivida il fatto che screditare il percorso degli altri non sia un buon modo per esprimere la propria forza.

Condivido tutto… brava Michela!