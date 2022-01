La sorella di Alessandro Basciano, dopo la sua lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, è intervenuta a Casa Chi con un messaggio indirizzato all’autore del Grande Fratello Vip che è stato letto durante le chicche di gossip.

Io ho una frase che la sorella di Alessandro Basciano lascia in esclusiva a Casa Chi: ‘Voglio fare chiarezza sulla mia intervista. Ho solamente scritto a mio fratello dicendogli che deve essere più sicuro di sé e il titolo del giornale non è mio e lo stesso pensiero su Sophie. Anzi, vedendoli litigare sempre mi sono fatta solo delle domande. – riporta blogtivvu – Per me sono molto belli insieme ma come ho detto nella lettera, la differenza di età li porta a discutere per il tipo di vissuto che hanno avuto. Quindi da sorella maggiore ho detto solo il mio pensiero. Jessica a parte non penso che Sophie sia una persona adatta a lui, ovviamente nulla contro di lei perché mio fratello sa cosa prova e sente, non andrò mai più contro il suo bene’.