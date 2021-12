Dopo la furiosa lite di ieri, Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono nuovamente ai ferri corti (ed è un vero peccato perché due personalità tanto forti avrebbero dovuto allearsi). E così l’ex tronista di Uomini e Donne, chiacchierando con Gianmaria Antinolfi ha svelato un nuovo retroscena.

Con tutte le cose che so su di lei non deve infastidirmi. Ho assistito a delle scene fuori di qui, che lascia perdere… l’hanno cacciata da quella cena che gratuitamente si è messa ad insultare Vito e lui è un uomo splendido…

Sophie dice: Soleil è stata cacciata da una cena. Non è la stessa cena a cui si riferiva Sole?

Soleil aveva detto una volta che sene era andata da questa cena, per un motivo che non ha voluto dire.

Può essere quella con Fabrizio? #gfvip

— Urania (@Urania42429753) December 9, 2021