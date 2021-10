Il dualismo tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista soffre chiaramente il confronto ed i video in rete sono diventati virali.

Sophie durante la festa in tema “Saloon”, alla vista della Sorge con la spallina del suo vestito abbassata, ha voluto imitare immediatamente la sua compagna d’avventura.

Un’altra clip diventata virale ci mostra Soleil verso la vasca da bagno con Sophie “ipnotizzata” alle sue spalle.

“Spero di non diventare mai come Soleil. È l ultima persona a cui aspiro” Sempre Sophie che le fa la radiografia: #gfvip pic.twitter.com/ke3KOVwPc0

Ieri sera, durante la nuova festa organizzata dal Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si è “imbambolata” guardando Soleil Sorge ballare.

Non lei che si blocca, non c’è la fa a farcela #gfvip pic.twitter.com/MXNi0Ax6xq

Sul web in molti hanno ironizzato: “Sophie si è innamorata di Soleil”. Io, invece, vedo una giovanissima ragazza di appena 19 anni con molte insicurezze e fragilità.

La Sorge, invece, è ormai una donna consapevole del suo magnetismo e fascino in grado di usare con ironia e sicurezza il suo corpo.

È chiaro che Sophie soffra Soleil moltissimo, ma non mi sento minimamente di condannarla, ed anzi, la trovo tenera.

Io faccio una petizione per il gf:servono nuovi concorrenti che creino vere dinamiche . Non mi dite che il rumors sulla Fiordalisi è vero perché un’altra di “Casa corona” non la reggo soprattutto se è in style Sophie. So che non potete duplicare uno Zorzi ma su dai …#gfvip

— sara (@sara94301807) October 22, 2021