E dopo il bicchiere Gate, nella casa del Grande Fratello VIP si sta consumando un’altra “tragedia“. Le protagoniste, ad un passo dalla diretta di stasera, sono Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Giacca-gate al GF Vip: Sophie accusa Soleil di avergliela rubata

Ma cosa è successo in dettaglio? Sprovvista di outfit utili per la prima serata del GF Vip in onda su Canale 5, Sophie avrebbe voluto indossare una giacca di pelle di Alex Belli che l’attore aveva già intenzione di prestare a Soleil Sorge.

Da qui è nata la polemica.

Sophie ha accusato la compagna di reality di averle “rubato” la giacca e si è lamentata con il resto dei coinquilini della stanza blu in attesa di capire cosa indossare per la nuova puntata.

Chi ha ragione?

Secondo il web, Soleil aveva già “prenotato” la giacca di Alex e lo sapeva anche Francesca Cipriani che lo ha fatto presente anche a Sophie.

Vi lascio ai commenti degli amici di Twitter.

Soleil che prova la giacca “fregata” a Sophie: Come sto?

Davide: Prova a chiederlo a Sophie 😂😂😂✈️✈️✈️✈️ #GFVip pic.twitter.com/eE3FapJVhj — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) October 18, 2021

Sophie: “Ragazzi ho trovato cosa mettermi stasera, è una giacca di Alex.” Francesca: “Ma la voleva per prima Soleil quella.” 😂⚰#gfvip pic.twitter.com/ODpsh4bnKM — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) October 18, 2021

Lo sanno tutti che Soleil aveva “prenotato” per prima la giacca di Alex eppure nessuno che glielo fa presente a Sophie che da tre ore va avanti con i suoi lamenti, perché non sia mai farsi togliere la possibilità di affossare in qualche modo modo Sole per carità #gfvip — #Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) October 18, 2021