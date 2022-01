“Sophie sei una sfig*ta!”, Miriana e Manila rimproverano Alessandro

Miriana e Manila hanno rimproverato Alessandro Basciano per il suo comportamento (decisamente sconveniente) nei confronti di Sophie Codegoni durante la serata di ieri al Grande Fratello Vip.

Alzati e vattela a prendere. Lei è sensibile: li hai visti i suoi occhi? Se parlate con le paure vi massacrate e sembrate due ragazzini. Dovete capire le cose, entrambi. Sophie è come mia nipote, la conosco benissimo ed è meravigliosa… – riporta blogtivvu.com – se tu le avessi detto che c’eri rimasto male perché aveva parlato con Delia dopo averti nominato senza senso…

Conoscendo Sophie quella nomination non l’ha pensata. Devi parlare con lei. Proteggila, io non sono schierata. Eri arrabbiato perché tu non sei così. Parla con lei in un altro modo ed otterrai delle cose che non hai idea.