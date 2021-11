Altra puntata altro teatrino. Stanotte, al termine del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni (in nomination) si è nuovamente avvicinata a Gianmaria Antinolfi, salvato al televoto e reso immune.

Nella notte, dopo aver concretizzato di essere rimasto in Casa, Gianmaria ha confidato a Sophie che non voleva uscire perché avrebbe sentito la sua mancanza (a Soleil aveva detto un’altra cosa menzionando il compleanno di Aldo).

La chiacchierata tra Sophie e Antinolfi è andata avanti quasi fino alle luci dell’alba e, nemmeno a dirlo, si sta parlando di un nuovo tassello della “trama” portata in scena da Corona (sempre comodamente seduto sul divano di casa).

Questo cambio di rotta dell’ex tronista non sta piacendo al pubblico che la trova finta e incoerente: voi cosa ne pensate?

Ma Sophie che si inventa che la colpa dei bigliettini addosso non è stata idea sua ma lei ha smorzato perché gli altri stavano prendendo per il culo Gianmaria.

Falsa avete iniziato tu e Alex, ma lei ovviamente vuole far ricadere la colpa su Soleil 🤦🏼‍♀️PS: video messo già #gfvip pic.twitter.com/IDY8WpncrG

